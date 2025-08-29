DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.047 ±-0,0%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Uzin Utz - Deutlicher Kursanstieg und immer noch günstig

31.08.25 07:41 Uhr

Portfolio-Update: Uzin Utz - Deutlicher Kursanstieg und immer noch günstig | finanzen.net

Die Aktie von Uzin Utz, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat als Folge einer robusten Geschäftsentwicklung zuletzt deutlich zugelegt. Fundamental ist der Titel trotzdem immer noch günstig.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Nachdem unser Depotwert Uzin Utz lange Zeit lustlos vor sich hindümpelte, kam es zuletzt zu einer deutlichen Belebung, allein in dieser Woche konnte das Papier um gut 11 % zulegen, seit Aufnahme sind es nunmehr 30 %. Damit honoriert die Börse endlich, dass sich der Spezialist für Verlegesysteme äußerst tapfer durch die Krise der Baubranche manövriert. So auch im ersten Halbjahr 2025, wo die Ulmer ihren Umsatz um 3,9 % auf 251,8 Mio. Euro und das EBIT leicht um 2,5 % auf 20,4 Mio. Euro steigern konnten. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

