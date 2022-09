Varta Aktie News: Varta tendiert am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 65,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 66,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.270 Varta-Aktien.

Am 03.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,95 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 51,60 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.09.2022 bei 63,16 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,18 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 80,20 EUR.

Am 13.05.2022 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 204,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.11.2022 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Am 15.11.2023 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 3,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

