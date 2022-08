Varta Aktie News: Varta schiebt sich am Nachmittag vor

Um 04:22 Uhr wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 80,96 EUR nach oben. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,00 EUR. Bei 78,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 101.024 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 165,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 51,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 67,88 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 19,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,25 EUR für die Varta-Aktie aus.

Varta veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

