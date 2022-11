Varta Aktie News: Varta steigt am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 3,2 Prozent auf 28,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Varta-Aktie bei 28,36 EUR. Mit einem Wert von 27,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.883 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2021 auf bis zu 130,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 78,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,62 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 5,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Varta am 13.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,30 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 204,30 EUR umgesetzt.

Am 15.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 15.11.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

