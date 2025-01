Varta Aktie News: Varta am Donnerstagnachmittag im Plus

Blick auf Varta-Kurs

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 1,51 EUR.

Um 15:38 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 1,51 EUR zu. Bei 1,54 EUR erreichte die Varta-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1,47 EUR. Zuletzt wechselten 28.732 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2024 markierte das Papier bei 19,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1.177,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.08.2024 bei 0,76 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 49,80 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,50 EUR aus.

Varta gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,13 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 215,06 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Varta wird am 27.03.2025 gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,295 EUR je Varta-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

