Varta Aktie News: Varta am Montagvormittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Minus bei 3,67 EUR.

Das Papier von Varta befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 3,67 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Varta-Aktie bis auf 3,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.170 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2023 auf bis zu 24,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 556,78 Prozent wieder erreichen. Am 19.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,67 EUR je Varta-Aktie aus.

Am 14.11.2023 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Varta ein Ergebnis je Aktie von -0,93 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 215,06 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Varta-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,295 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie dennoch weit im Plus: Varta kappt Umsatzprognose fürs laufende Jahr

Varta-Rally geht weiter - Kurs verdreifacht in drei Tagen: Sanierungshoffnungen treiben

Varta-Aktie im Rallymodus: Vertrag mit Porsche wegen Lithium-Zellen