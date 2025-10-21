DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,57 -0,3%Nas22.984 ±-0,0%Bitcoin96.671 +1,7%Euro1,1606 -0,4%Öl61,29 +0,6%Gold4.117 -5,5%
VDA warnt vor Produktionsunterbrechung durch Nexperia-Ausfälle

21.10.25 19:30 Uhr

DOW JONES--Die Ereignisse rund um den niederländischen Chiphersteller Nexperia und die damit verbundenen Risiken für die Lieferkette rufen den Verband der Automobilindustrie (VDA) auf den Plan. "Die Situation könnte schon in naher Zukunft zu erheblichen Produktionseinschränkungen, gegebenenfalls sogar zu Produktionsstopps führen, falls die Lieferunterbrechung von Nexperia-Chips nicht kurzfristig behoben werden kann", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Die niederländische Regierung hatte die Kontrolle über Nexperia vom chinesischen Eigentümer übernommen. Den Haag verwies auf Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit.

Nexperia sei ein wichtiger weltweiter Großlieferant von Halbleitern, die beispielsweise häufig in elektronischen Steuergeräten von Fahrzeugelektroniksystemen zum Einsatz kommen, die aber auch für andere Branchen relevant sind, so der VDA weiter.

Man sei mit betroffenen Unternehmen, der Industrie, der Bundesregierung sowie der EU-Kommission in Kontakt.

(Mitarbeit: Sarah Sloat)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/mpt

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 13:31 ET (17:31 GMT)