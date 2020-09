Volkswagen: US-Kontrolleur Thompson beendet Prüfungen

Larry Thompson habe bestätigt, dass VW den Verpflichtungen aus dem Vergleich mit dem US-Justizministerium nachgekommen sei, heißt es in der Mitteilung des DAX -Konzerns. VW habe unter anderem ein Compliance-Programm auf- und umgesetzt, das Verstöße gegen Anti-Betrugs- und Umweltgesetze verhindere beziehungsweise aufdecke.

"Thompson und sein Team haben uns darin unterstützt, Volkswagen zu einem stärkeren Unternehmen zu machen, aber das Ende des Monitorships ist nicht das Ende unserer Reise", so VW-Chef Herbert Diess laut Mitteilung. "Volkswagen ist heute ein besseres Unternehmen als vor drei Jahren", so Thompson in derselben Mitteilung.

Während des Monitorships habe VW knapp 300 neue oder überarbeitete interne Vorschriften und Richtlinien implementiert, um die Einführung neuer Prozesse zu beschleunigen. Unter anderem sei ein neuer Bereich für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit bei der Volkswagen Group of America und ein konzernweiter Verhaltenskodex eingesetzt worden.

Der frühere stellvertretende US-Generalstaatsanwalt Thompson war nach dem Dieselskandal im Mai 2017 von der US-Regierung als Kontrolleur bei Volkswagen eingesetzt worden. Er überwachte unter anderem, ob der Konzern die Vergleichsvereinbarungen mit dem US-Justizministerium einhält.

