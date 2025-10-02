VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign legt am Donnerstagabend zu
Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 275,66 USD zu.
Das Papier von VeriSign legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 275,66 USD. Zwischenzeitlich stieg die VeriSign-Aktie sogar auf 276,08 USD. Bei 274,81 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 86.928 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Am 29.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,41 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2024 Kursverluste bis auf 175,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,29 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.
Am 24.07.2025 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 409,90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 8,82 USD im Jahr 2025 aus.
