VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign steigt am Mittwochabend

Die Aktie von VeriSign zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 242,98 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 242,98 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die VeriSign-Aktie bei 243,40 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,57 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 81.863 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,75 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 177,51 USD ab. Mit einem Kursverlust von 26,94 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat VeriSign 419,10 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,12 USD fest.

