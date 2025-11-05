DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.565 +0,9%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1492 ±0,0%Öl63,54 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Notierung im Blick

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign steigt am Mittwochabend

05.11.25 20:23 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign steigt am Mittwochabend

Die Aktie von VeriSign zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 242,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
207,20 EUR -2,10 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 242,98 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die VeriSign-Aktie bei 243,40 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,57 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 81.863 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,75 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 177,51 USD ab. Mit einem Kursverlust von 26,94 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat VeriSign 419,10 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,12 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

