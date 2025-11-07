DAX23.555 -0,8%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.676 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,62 +0,1%Gold3.995 +0,4%
Kurs der VeriSign

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

07.11.25 16:08 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von VeriSign zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 240,98 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
205,20 EUR -4,10 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 240,98 USD. Die VeriSign-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 241,96 USD aus. Bei 239,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 8.096 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 22,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,52 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 26,33 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Am 23.10.2025 lud VeriSign zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 419,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 390,60 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,12 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.net

