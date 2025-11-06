VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Abend mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 240,78 USD ab.

Die VeriSign-Aktie musste um 20:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 240,78 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte VeriSign-Aktie bei 237,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 241,53 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.352 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 22,43 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 177,52 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 26,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

VeriSign ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat VeriSign 419,10 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,12 USD je Aktie belaufen.

