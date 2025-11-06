DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.077 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl62,96 -0,9%Gold3.981 +0,1%
Notierung im Fokus

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign gibt am Nachmittag ab

06.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von VeriSign befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,8 Prozent auf 239,70 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
209,30 EUR 2,10 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die VeriSign-Aktie musste um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 239,70 USD. Das Tagestief markierte die VeriSign-Aktie bei 237,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 241,53 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 11.548 VeriSign-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 177,52 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 25,94 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Am 23.10.2025 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 419,10 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 390,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2025 9,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

