VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Mittwochabend mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 283,44 USD nach.
Das Papier von VeriSign gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:06 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 283,44 USD abwärts. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 282,88 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 284,45 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.517 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 9,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,63 USD am 02.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 38,04 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 409,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,89 Prozent gesteigert.
VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Analysen zu VeriSign Inc.
Datum
Rating
Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|05.01.2012
|VeriSign outperform
|Credit Suisse Group
|25.10.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|18.07.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|31.01.2011
|VeriSign equal-weight
|Barclays Capital
|28.01.2011
|VeriSign neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|07.12.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.2008
|VeriSign Downgrade
|Morgan Stanley
