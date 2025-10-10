VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign gibt am Freitagabend nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die VeriSign-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 261,54 USD.

Die VeriSign-Aktie notierte um 20:04 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 261,54 USD. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 260,31 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 262,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 78.265 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 310,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 18,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2024 (175,63 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Am 24.07.2025 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,01 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat VeriSign 409,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien