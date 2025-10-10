VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

VeriSign im Fokus

Die Aktie von VeriSign hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im NASDAQ-Handel kam die VeriSign-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 261,80 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:48 Uhr bei 261,80 USD. Den Tageshöchststand markierte die VeriSign-Aktie bei 263,09 USD. Die VeriSign-Aktie sank bis auf 261,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 262,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10.696 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 18,57 Prozent zulegen. Am 02.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 409,90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien