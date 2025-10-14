VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die VeriSign-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 263,08 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 263,08 USD. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 262,78 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 262,92 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.028 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 310,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 15,25 Prozent niedriger. Am 02.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 24.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,01 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 409,90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von VeriSign.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien