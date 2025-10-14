VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.557 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1607 +0,3%Öl62,28 -1,8%Gold4.130 +0,5%
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar
Aktienentwicklung

14.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die VeriSign-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 263,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
225,20 EUR 1,80 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 263,08 USD. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 262,78 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 262,92 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.028 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 310,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 15,25 Prozent niedriger. Am 02.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 24.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,01 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 409,90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von VeriSign.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

