Kursentwicklung

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign legt am Nachmittag zu

20.10.25 16:08 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign legt am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von VeriSign. Zuletzt wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 266,24 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
226,70 EUR 6,90 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 0,5 Prozent auf 266,24 USD. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 266,24 USD. Bei 265,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 7.711 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 310,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 14,23 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,63 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,01 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 409,90 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,10 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von VeriSign rechnen Experten am 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 8,82 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

