VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign gibt am Freitagnachmittag nach

VeriSign im Fokus

Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die VeriSign-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 271,72 USD.

Um 15:51 Uhr fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 271,72 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die VeriSign-Aktie bis auf 271,28 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 271,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 11.116 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 14,24 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2024 Kursverluste bis auf 175,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,36 Prozent.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 24.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 409,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,89 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien