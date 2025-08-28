DAX23.979 -0,3%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.426 -0,5%Nas21.433 -1,3%Bitcoin92.650 -3,8%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.438 +0,6%
VeriSign im Fokus

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign gibt am Freitagnachmittag nach

29.08.25 16:10 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign gibt am Freitagnachmittag nach

Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die VeriSign-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 271,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
230,70 EUR -1,00 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 271,72 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die VeriSign-Aktie bis auf 271,28 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 271,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 11.116 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 14,24 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2024 Kursverluste bis auf 175,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,36 Prozent.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 24.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 409,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,89 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
