Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon behauptet sich am Freitagabend

05.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Verizon zeigt sich am Freitagabend ohne große Bewegung. Die Verizon-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 44,17 USD.

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr bei 44,17 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Verizon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,47 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Verizon-Aktie bis auf 44,03 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.026.939 Verizon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 6,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,73 USD.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent auf 34,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Verizon am 21.10.2025 präsentieren. Verizon dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon-Aktie zieht deutlich an: T-Mobile-Konkurrent Verizon wird optimistischer

Diese drei Dow-Aktien locken mit starker Dividendenrendite

Warren Buffett in Kindheit rebellisch: Ich habe die Ruhestandsaktien meiner Lehrer leerverkauft

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen