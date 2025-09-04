Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon behauptet sich am Freitagabend

Aktie im Fokus

Die Aktie von Verizon zeigt sich am Freitagabend ohne große Bewegung. Die Verizon-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 44,17 USD.

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr bei 44,17 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Verizon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,47 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Verizon-Aktie bis auf 44,03 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.026.939 Verizon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 6,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,73 USD.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent auf 34,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Verizon am 21.10.2025 präsentieren. Verizon dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

