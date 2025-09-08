DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.456 -0,6%Nas21.835 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,63 +1,7%Gold3.642 +0,4%
Kurs der Verizon

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend verlustreich

10.09.25 20:24 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Verizon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 43,29 USD.

Das Papier von Verizon gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 43,29 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Verizon-Aktie bei 43,01 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,49 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.183.813 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 37,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Verizon seine Aktionäre 2024 mit 2,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

