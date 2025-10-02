DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.190 +2,2%Euro1,1723 -0,1%Öl64,30 -1,7%Gold3.857 -0,2%
Kursverlauf

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend mit Einbußen

02.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 43,46 USD ab.

Verizon Inc.
Aktien
Verizon Inc.
37,12 EUR -0,30 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Verizon-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 43,46 USD abwärts. In der Spitze fiel die Verizon-Aktie bis auf 43,23 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,58 USD. Zuletzt wurden via New York 2.032.580 Verizon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Gewinne von 8,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 13,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,73 USD belaufen.

Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,50 Mrd. USD – ein Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Verizon veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte Verizon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

