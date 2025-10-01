DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.324 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.767 +0,5%Bitcoin100.167 +3,1%Euro1,1734 ±-0,0%Öl65,60 -2,2%Gold3.865 +0,2%
So bewegt sich Verizon

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Verizon am Mittwochabend ins Minus

01.10.25 20:24 Uhr

01.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 43,81 USD nach.

Um 20:07 Uhr ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 43,81 USD. In der Spitze fiel die Verizon-Aktie bis auf 43,46 USD. Bei 43,94 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 1.900.147 Verizon-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,59 USD am 11.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,20 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,69 USD im Jahr 2024.

Am 21.07.2025 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 34,50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 32,80 Mrd. USD umsetzen können.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile

Verizon-Aktie schwächer: Einstellung von Einwahl-Internet in den USA durch AOL

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

In eigener Sache

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

