Aktienkurs aktuell

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon schiebt sich am Dienstagabend vor

30.09.25 20:25 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 43,79 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
36,84 EUR 0,05 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Verizon legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 43,79 USD. Der Kurs der Verizon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,83 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,19 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.173.808 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 47,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 8,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 14,16 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,73 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 21.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,09 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 34,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Verizon wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Verizon.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,70 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Nachrichten zu Verizon Inc.

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

