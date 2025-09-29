Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon schiebt sich am Dienstagabend vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 43,79 USD zu.
Das Papier von Verizon legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 43,79 USD. Der Kurs der Verizon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,83 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,19 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.173.808 Verizon-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 47,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 8,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 14,16 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,73 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 21.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,09 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 34,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Verizon wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Verizon.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,70 USD je Aktie belaufen.
