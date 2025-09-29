Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Verizon. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 43,57 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,57 USD. Bei 43,57 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,19 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 411.679 Stück.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 47,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 8,69 Prozent wieder erreichen. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,73 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im Vorjahr hatte Verizon 2,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Verizon gewährte am 21.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 27.10.2026 wird Verizon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,70 USD je Verizon-Aktie.

