Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- Zurückhaltung an US-Börsen -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Notierung im Fokus

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon stabilisiert sich am Nachmittag

01.10.25 16:09 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon stabilisiert sich am Nachmittag

Die Aktie von Verizon zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 43,98 USD zeigte sich die Verizon-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Verizon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 43,98 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Verizon-Aktie bei 44,09 USD. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,89 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,94 USD. Bisher wurden via New York 588.059 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 37,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 14,53 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im Vorjahr hatte Verizon 2,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,50 Mrd. USD im Vergleich zu 32,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Verizon rechnen Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 4,70 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Johnathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
