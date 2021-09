thyssenkrupp-Aktie büßt ein: thyssenkrupp verkauft Edelstahlwerk Terni an Arvedi

Acciai Speciali Terni (AST) geht inklusive der Vertriebe in Deutschland, Italien und der Türkei an das italienische Unternehmen Arvedi, wie der Ruhrkonzern in Essen mitteilte. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt. Geprüft wird derzeit noch, ob thyssenkrupp eine Minderheitsbeteiligung an der AST-Gruppe behält. Abgeschlossen werden soll der Verkauf nach wettbewerbsrechtlicher Freigabe im ersten Halbjahr des nächsten Jahres.

thyssenkrupp trennt sich damit von seinem vierten Geschäft. Der Essener Konzern sucht für eine ganze Reihe von Aktivitäten außerhalb des Kerngeschäfts Partner oder Käufer, um wieder in die Spur zu kommen. "Die Geschwindigkeit bei der Fokussierung des Portfolios ist entscheidend für unseren Veränderungsprozess", sagte Vorstandschefin Martina Merz.

Arvedi habe signifikante Investitionen bei der AST-Gruppe zugesagt, die rund 2.700 Mitarbeiter beschäftigt und im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 1,7 Mrd Euro erzielte, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im XETRA-Geschäft geben thyssenkrupp-Aktien 0,53 Prozent ab auf 9,31 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

