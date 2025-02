Verluste in Zürich: SLI zum Start in der Verlustzone

SLI-Entwicklung

Der SLI bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag notiert der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0,10 Prozent schwächer bei 2.095,87 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,198 Prozent tiefer bei 2.093,90 Punkten, nach 2.098,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.092,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.095,97 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,728 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2025, stand der SLI noch bei 1.996,39 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 20.11.2024, bei 1.903,08 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.02.2024, den Wert von 1.854,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,07 Prozent aufwärts. Bei 2.122,11 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.913,80 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Zurich Insurance (+ 2,31 Prozent auf 576,80 CHF), ams-OSRAM (+ 1,59 Prozent auf 9,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,46 Prozent auf 52,78 CHF), Swatch (I) (+ 1,05 Prozent auf 168,25 CHF) und Julius Bär (+ 1,02 Prozent auf 59,26 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Straumann (-1,86 Prozent auf 131,90 CHF), Roche (-1,63 Prozent auf 289,90 CHF), UBS (-1,34 Prozent auf 30,09 CHF), Novartis (-0,78 Prozent auf 95,84 CHF) und Sonova (-0,57 Prozent auf 296,00 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 508.342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 248,954 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,07 Prozent bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.net