GFG-Aktie zieht an: Global Fashion Group wächst weiter

Das Unternehmen bleibt jedoch in den roten Zahlen, auch wenn die Verluste deutlich gesenkt werden konnten. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 301,3 Millionen Euro, wie der auf Onlineshops in Schwellenländern spezialisierte Konzern am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Wachstum 26,6 Prozent. Dabei wurden 1,5 Millionen neue Kunden gewonnen.

Der bereinigte operative Verlust (Ebitda) wurde mit 11,5 Millionen Euro fast halbiert. Zahlen zum Nettoergebnis lagen zunächst nicht vor. Die Jahresprognose bekräftigte die Global Fashion Group (GFG): So will der Onlinehändler 2021 einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro erreichen.

GFG-Aktien klettern im XETRA-Geschäft 5,61 Prozent nach oben auf 11,49 Euro.

