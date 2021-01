Boeing 737 Max hebt wieder ab

€uro am Sonntag

Der Flug 718 von American Airlines (AA) ging am 29. Dezember von Miami nach New York. AA-Chef Robert Isom sagte, man habe Vertrauen in die Sicherheit des Modells, dessen Steuerungstechnik überholt wurde.

Für Boeing ist der Neustart ein wichtiger Schritt aus einer schweren Krise, die durch den Corona-Schock in der Luftfahrt noch verstärkt wurde. Die 737 Max war im März 2019 nach zwei Abstürzen mit 346 Toten aus dem Verkehr gezogen worden. (Redaktion €uro am Sonntag)

Bildquellen: Boeing

