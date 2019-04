Experte: Tesla-Aktien werden weit über ihrem Wert verkauft

Aktien in diesem Artikel Tesla 214,75 EUR

Mark Trepper, Gründer und Geschäftsführer von Strategic Wealth Partners, erklärt in CNBCs ‘Trading Nation‘, warum die Tesla -Aktien seiner Meinung nach derzeit bei etwa 240,00 Dollar notieren. Er denkt, dass dies ausschließlich dadurch möglich ist, dass so viele Leute dem Kult um Elon Musk und seinen weltverändernden Visionen nachlaufen. Der Autobauer verspreche und verspreche und liefere dann nicht. "Ganz offen gesagt ist mein größtes Problem, dass die Unternehmensführung das, was sie sagt, nicht umsetzt. Ich brauche kein Management, das mir das Blaue vom Himmel erzählen will. Ich will Taten sehen und die bekommt man bei Tesla nicht", meint Trepper.

Quartalsergebnis enttäuscht

Tatsächlich bleibt es nie lange still um Tesla, wozu natürlich auch CEO Elon Musik beiträgt - vor allem mit seinen Twitter-Nachrichten, in denen er oftmals große Neuigkeiten ankündigt. Nachdem das Unternehmen vergangenen Mittwoch aber seine Bücher öffnete, reagierte der Aktienkurs mit Verlusten. Das Unternehmen rutschte erneut deutlich in die roten Zahlen ab: Tesla verbuchte im vergangenen Quartal einen Verlust von etwa 702 Millionen Dollar. Man argumentierte auf Unternehmensseite, dass eine Vielzahl der Fahrzeuge des Model 3 sich noch in der Auslieferung befand und somit Tesla erst im kommenden Quartal zugutekommen werde. Zudem wurden die rückläufigen Verkaufszahlen der Modelle S und X damit gerechtfertigt, dass viele Kunden diese, aufgrund von Vergünstigungen, wiederum schon im vorangegangenen Quartal gekauft haben.

Derzeit arbeite das Unternehmen daran, diese mit einer Neuheit wieder anzukurbeln: Die 1-Million-Meilen-Batterie. Wie die Internetseite electrek berichtete, soll Elon Musk beim Tesla-Event "Autonomy Day" verkündet haben, dass das Unternehmen an einer Batterie für seine Elektroautos arbeite, die eine Lebensdauer von einer Million Meilen haben solle. Diese solle mit der Lebensdauer der anderen Bauteile mithalten können und bereits nächstes Jahr in Produktion gehen.

Das machen die Tesla-Aktien

Derzeit (Stand: 29.04.2019) stehen die Tesla-Aktien 1,54 Prozent höher bei 238,75 Dollar. Doch Trepper sagte, der tatsächliche Wert belaufe sich auf deutlich weniger. Die Papiere dürften trotz der geplanten Zuwächse bei den Erträgen in Höhe von 35 Prozent nicht mehr als 100 Dollar kosten. Diesen Wert unterschritt Tesla das letzte Mal 2013. Ein Abrutschen unter diese Marke würde einen Kurssturz von 58,12 Prozent vom aktuellen Preis bedeuten. Doch Tesla steht in Zukunft auch neuen Herausforderungen gegenüber: Eine auslaufende Steuergutschrift, die die Nachfrage drücken könnte und ein stärkerer Wettbewerb, wodurch das Unternehmen an den Preisen arbeiten muss, ohne dabei die Erwartungen an die Qualität zu enttäuschen, zudem machen die langen Lieferwege dem Unternehmen zu schaffen.

Katie Stockton, Gründerin von Failead Strategies erklärte CNBC gegenüber, dass das Unternehmen nun ein gewisses Level halten sollte, um nicht abzustürzen. Beim Preis von um die 250 Dollar derzeit gäbe es starke Unterstützung und man wünsche sich, dass dieses Preisniveau gehalten werden könne, um die langfristige stabile Entwicklung des Charts aufrechtzuerhalten.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit Musk seine großen Visionen umsetzen kann und wann Tesla es schafft, nachhaltig profitabel zu werden. Für das laufende Quartal rechne das Unternehmen jedenfalls weiter mit Verlusten. Für das dritte Quartal seien dann wieder schwarze Zahlen angepeilt.

