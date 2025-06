Viele junge Leute vertrauen vor allem Social Media

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX) - Viele junge Menschen in Deutschland vertrauen einer Studie zufolge Videos und Posts auf Social Media mehr als den Inhalten von klassischen Nachrichtenseiten. In der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen trifft dies auf 57 Prozent zu. Das sind 20 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt und ein Anstieg von 14 Prozentpunkten in dieser Altersgruppe im Vergleich zum Vorjahr, wie aus dem "Social Media Atlas 2025" hervorgeht.

Bei der Bevölkerungsgruppe im Alter von 30 bis 39 Jahren vertrauen 51 Prozent lieber Social Media - ein Wachstum von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Wert für die Gruppe der 16 bis 19 Jahre alten Befragten liegt bei 44 Prozent - bei einem Wachstum von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Für die repräsentative Studie im Auftrag von PER Agency in Kooperation mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) befragte das Umfrageinstitut Toluna im Dezember 2024 und Januar 2025 mehr als 3.500 Internetnutzer ab 16 Jahren. Der Social-Media-Atlas erfasst seit 2011 jährlich die Nutzung sozialer Medien in Deutschland./bok/DP/mis