Amazon-Aktiensplit: So viel kostet nun eine Amazon-Aktie

Aktiensplits sind bei Unternehmen beliebt, deren Aktienwert vergleichsweise hoch angesiedelt ist. Um ein einzelnes Papier attraktiver auch für Privatanleger zu machen, vollzog Amazon diesen Schritt nun schon zum vierten Mal. In diesem Jahr ist es jedoch der deutlichste Split. 1998 wurde ein Split im Verhältnis 1:2 durchgeführt, im Januar 1999 dann im Verhältnis 1:3. Im September desselben Jahres stand erneut eine Aktienaufteilung auf der Agenda, diesmal erneut im Verhältnis 1:3.

Schlusskurs der Amazon-Aktie wird neu berechnet

Nach dem US-Handelsende am Freitag wurden nun jedem Amazon-Aktionär, welcher zu einem bestimmten Zeitpunkt im Besitz eines Papiers war, 19 weitere Amazon-Aktien ins Depot gebucht. So beendete die Amazon-Aktie den Freitagshandel an der NASDAQ bei 2.447 US-Dollar. Dieser Kurs wird nun durch 20 geteilt und somit ist eine Amazon-Aktie auf Schlusskursbasis "nur" noch 122,35 US-Dollar wert.

So reagiert die Amazon-Aktie am Montag

Zum Handelsstart an der NASDAQ legte die Amazon-Aktie 2,35 Prozent auf 125,23 US-Dollar zu. Anschließend geht es zeitweise um 4,77 Prozent aufwärts auf 128,18 US-Dollar.

