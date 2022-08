Visa Aktie News: Visa am Nachmittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 01.08.2022 16:22:00 Uhr 0,7 Prozent auf 204,75 EUR. Bei 203,25 EUR markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 207,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.723 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 214,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 168,00 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2021 erreicht. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 21,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.07.2022 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.275,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.130,00 USD in den Büchern gestanden.

Visa wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Aktie aus.

