Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Mit einem Kurs von 274,68 USD zeigte sich die Visa-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 274,68 USD zeigte sich die Visa-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 277,05 USD zu. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 274,64 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 276,97 USD. Bisher wurden via New York 229.577 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 293,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 227,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 20,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2023 mit 1,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,12 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 318,50 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 23.07.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,00 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,92 USD im Jahr 2024 aus.

