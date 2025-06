Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa büßt am Montagnachmittag ein

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 362,42 USD ab.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 362,42 USD. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 362,33 USD aus. Bei 362,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 146.355 Visa-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2025 auf bis zu 369,12 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 1,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 252,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,26 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,40 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 387,25 USD je Visa-Aktie an.

Visa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,33 USD je Visa-Aktie.

