Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag gesucht

Visa im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 368,52 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 368,52 USD. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 368,53 USD. Mit einem Wert von 367,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 82.395 Visa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 369,12 USD. Dieser Kurs wurde am 20.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,74 USD. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Abschläge von 31,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 387,25 USD aus.

Am 29.04.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Visa-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,32 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Diese Werte hat Investoren-Legende Jeremy Grantham im ersten Quartal 2025 im Depot

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Aktienbeteiligung an Microsoft und Alphabet verkleinert: So hat die UBS ihr US-Depot im ersten Quartal 2025 verändert