Visa Aktie News: Anleger schicken Visa am Mittag ins Plus

Die Visa-Aktie konnte um 05.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 200,85 EUR. Die Visa-Aktie legte bis auf 201,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 201,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.077 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 213,65 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,99 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 168,00 EUR am 02.12.2021. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 19,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 26.04.2022 hat Visa die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 1,38 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.189,00 USD – ein Plus von 25,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 5.729,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.07.2022 erwartet.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

