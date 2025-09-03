Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Das Papier von Visa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,1 Prozent auf 350,58 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 350,58 USD. Bei 350,41 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 351,42 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117.507 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 6,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2024 auf bis zu 268,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,40 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 385,40 USD je Visa-Aktie aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,69 USD, nach 2,40 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,17 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,85 USD je Visa-Aktie belaufen.

