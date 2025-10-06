Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 346,11 USD.

Die Visa-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 346,11 USD. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 344,41 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 350,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 164.813 Visa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2024 Kursverluste bis auf 273,29 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 26,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 385,40 USD je Visa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Visa am 29.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,40 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,90 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 11,43 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

