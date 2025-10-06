Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagabend nahe Vortagesniveau

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa zeigt am Montagabend wenig Änderung. Mit einem Kurs von 349,54 USD zeigte sich die Visa-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Visa-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 349,54 USD an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 351,00 USD. Die Visa-Aktie sank bis auf 344,41 USD. Bei 350,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 340.115 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 7,43 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 273,29 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 27,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 10,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,90 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 11,43 USD im Jahr 2025 aus.

