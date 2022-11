Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag schwächer

Um 04:22 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 198,92 EUR ab. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 198,00 EUR ab. Bei 198,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.879 Visa-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2022 auf bis zu 214,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2021 auf bis zu 168,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 18,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Visa gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 7.787,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 6.559,00 USD umsetzen können.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Visa wird am 02.02.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2023 8,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Bruder von Wikileaks-Gründer Assange bittet Krypto-Community um Hilfe

Skalierbarkeit im Fokus: Entwickelt sich das neue Blockchain-Projekt Aptos zum "Solana-Killer" ?

Visa-Aktie im Plus: Visa verdient mehr - Erlöse gesteigert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com