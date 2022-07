Visa Aktie News: Visa am Vormittag im Minus

Das Papier von Visa befand sich um 08.07.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 198,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 197,86 EUR. Bei 197,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 213,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 7,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 168,00 EUR fiel das Papier am 02.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 17,86 Prozent sinken.

Visa gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,79 USD gegenüber 1,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,48 Prozent auf 7.189,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.729,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2022 terminiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,17 USD je Visa-Aktie.

