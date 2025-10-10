DAX24.583 -0,1%Est505.615 -0,2%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto16,83 +1,7%Nas23.088 +0,3%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,64 -2,4%Gold3.982 +0,2%
10.10.25 16:09 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 348,89 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 348,89 USD nach oben. Bei 350,29 USD erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 348,30 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128.385 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,51 USD) erklomm das Papier am 12.06.2025. 7,63 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 275,35 USD fiel das Papier am 11.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,08 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 385,40 USD an.

Am 29.07.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 10,17 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 8,90 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,43 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

