Aktie im Blick

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend mit positiven Vorzeichen

17.10.25 20:23 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Visa. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 342,33 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
293,15 EUR 6,30 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,1 Prozent auf 342,33 USD. Bei 342,49 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 337,77 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 630.754 Aktien.

Bei 375,51 USD markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 8,84 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 280,80 USD. Dieser Wert wurde am 26.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 17,97 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,40 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,17 Mrd. USD im Vergleich zu 8,90 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Visa.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,44 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
