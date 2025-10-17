DAX23.864 -1,7%Est505.610 -0,8%MSCI World4.272 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.437 -0,6%Bitcoin90.789 -1,7%Euro1,1664 -0,2%Öl60,92 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Kurs der Visa

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

17.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 339,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
289,60 EUR 2,75 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 339,27 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 339,72 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 337,77 USD. Bisher wurden heute 382.642 Visa-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. 10,68 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 17,23 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Visa am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD gegenüber 2,40 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,90 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,17 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2025 11,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen
