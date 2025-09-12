DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.856 +0,1%Nas22.325 +0,8%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,28 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Kursverlauf

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag fester

15.09.25 16:13 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 341,50 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 341,50 USD. Bei 341,60 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 340,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.599 Stück gehandelt.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 375,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,96 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 268,24 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 21,45 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 385,40 USD.

Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,29 Prozent auf 10,17 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2025 11,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

