Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 341,44 USD.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 341,44 USD. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 341,64 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 339,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 180.267 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,51 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 9,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2024 auf bis zu 273,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie.

Am 29.07.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,40 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,17 Mrd. USD im Vergleich zu 8,90 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Visa wird am 28.10.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,43 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

