Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteidigt Stellung am Montagabend

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 339,31 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Visa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 339,31 USD. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 342,60 USD. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 339,02 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 340,61 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 302.567 Aktien.

Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,24 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,95 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,39 USD, nach 2,08 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 385,40 USD.

Am 29.07.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,17 Mrd. USD – ein Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Visa wird am 28.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,43 USD je Visa-Aktie.

