Aktie im Blick

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagabend gefragt

16.09.25 20:24 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagabend gefragt

Die Aktie von Visa zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 339,76 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
287,30 EUR -0,40 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 339,76 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 339,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 336,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 461.175 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Bei 268,24 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,05 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 385,40 USD an.

Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent auf 10,17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Visa wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,43 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

