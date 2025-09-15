Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagabend gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Visa zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 339,76 USD zu.

Um 20:07 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 339,76 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 339,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 336,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 461.175 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Bei 268,24 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,05 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 385,40 USD an.

Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent auf 10,17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Visa wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,43 USD je Aktie aus.

